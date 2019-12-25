В Прикамье закрыли наркопритон
Он предоставлял свою квартиру для употребления запрещенных веществ
ости делились зельем с хозяином и его женойФото: Василий Вахрин
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В Кудымкаре осудили местного жителя за систематическое предоставление помещения для потребления наркотиков. Мужчина в течение нескольких месяцев предоставлял квартиру наркозависимым.
С июля по сентябрь 2018 года осужденный пускал наркоманов в свою квартиру, предоставлял им посуду для изготовления вещества, и другое оборудование. Гости делились зельем с хозяином и его женой.
Женщина раскаялась и дело в отношении нее прекратили. Мужчину осудили на два года лишения свободы условно. Кроме того, он обязан пройти курс лечения от наркомании.
ИСТОЧНИК KP.RU