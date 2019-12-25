2019-12-25T14:08:07+03:00
Происшествия

В Прикамье закрыли наркопритон

Он предоставлял свою квартиру для употребления запрещенных веществ
Лилия Абибулаева
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ости делились зельем с хозяином и его женойости делились зельем с хозяином и его женойФото: Василий Вахрин
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В Кудымкаре осудили местного жителя за систематическое предоставление помещения для потребления наркотиков. Мужчина в течение нескольких месяцев предоставлял квартиру наркозависимым.

С июля по сентябрь 2018 года осужденный пускал наркоманов в свою квартиру, предоставлял им посуду для изготовления вещества, и другое оборудование. Гости делились зельем с хозяином и его женой.

Женщина раскаялась и дело в отношении нее прекратили. Мужчину осудили на два года лишения свободы условно. Кроме того, он обязан пройти курс лечения от наркомании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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