В Перми закончились поиски 41-летнего мужчины, который пропал по пути домой
В Перми разыскивали 41-летнего Андрея П. Мужчина уехал от друзей с улицы Беляева в Индустриальном районе 16 декабря и больше его никто не видел. На связь с родными он не выходил. Родственники обратились за помощью к волонтерам.
В среду, 25 декабря, волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой сообщили, что поиски остановлены. Мужчину нашли. Он жив и здоров.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье пропал ребенок. Мальчик ушел из дома 22 декабря и до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно. Родственники забили тревогу и обратились в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU