В Перми закончились поиски 41-летнего мужчины, который пропал по пути домой

СЕГОДНЯ 11:08 2019-12-25T11:08:26+03:00

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В Перми разыскивали 41-летнего Андрея П. Мужчина уехал от друзей с улицы Беляева в Индустриальном районе 16 декабря и больше его никто не видел. На связь с родными он не выходил. Родственники обратились за помощью к волонтерам.

В среду, 25 декабря, волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой сообщили, что поиски остановлены. Мужчину нашли. Он жив и здоров.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье пропал ребенок. Мальчик ушел из дома 22 декабря и до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно. Родственники забили тревогу и обратились в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU