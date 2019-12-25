20 человек пострадали после распыления газового баллончика в прикамской школе

СЕГОДНЯ 10:55 2019-12-25T11:52:39+03:00

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В Пермской школе неизвестный распылил газовый баллончик. Всех учеников и сотрудников учебного заведения эвакуировали, но жертв избежать не удалось. За медицинской помощью обратились 20 человек. Однако угрозы их здоровью нет.

Утром 25 декабря на третьем этаже одной из школ города Чайковского распылили газовый баллончик. Из здания экстренно эвакуировали 537 детей и 46 человек персонала.

Учеников первой смены отпустили домой. У учащихся второй смены занятия возобновили.

В пресс-службе краевой прокуратуры сообщили, что по факту ЧП будет проведена проверка, дана оценка действиям персонала учебного заведения.

- По факту происшествия полиция проводит проверку, - сообщили в пресс-службе краевой полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU