2019-12-25T10:41:06+03:00
Общество

В новогодние праздники в Перми усилят меры безопасности

Будут дежурить бригады «скорой помощи» и группы оперативного реагирования
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Вход в ледовый городок будет организован для гостей через 5 входных групп, оборудованных стационарными металлодетекторамиВход в ледовый городок будет организован для гостей через 5 входных групп, оборудованных стационарными металлодетекторамиФото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

Новый год уже совсем скоро. Чтобы пермяки чувствовали себя в безопасности во время новогодних мероприятий, на территории всех праздничных площадок будут работать сотрудники охранных предприятий и полиция.

Также в ночь с 31 на 1 на эспланаде будут дежурить бригады «скорой помощи».

Вход в ледовый городок будет организован для гостей через 5 входных групп, оборудованных стационарными металлодетекторами.

- Впервые в этом году для празднования будут задействованы сразу три квартала городской эспланады, поэтому к организации мер безопасности при проведении новогодних мероприятий на этих площадках должны быть предъявлены особые требования, – отметил глава Перми Дмитрий Самойлов на заседании членов антитеррористической комиссии.

В администрации напоминают, что в этом году будут действовать прежние правила поведения на территории ледового городка.

Запрещено:

- входить в нетрезвом виде

- проносить алкоголь, оружие, пиротехнику

- курить на территории городка

- входить с домашними животными

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми закончились поиски 41-летнего мужчины, который пропал по пути домой
20 человек пострадали после распыления газового баллончика в прикамской школе
В новогодние праздники в Перми усилят меры безопасности
Горожанам показали проект нового вокзала Пермь-2
В Прикамье легковушка сбила 14-летнего подростка
Пермяку дали условный срок за сбыт фальшивых денег
Бывший руководитель краевого УКСа обжаловал меру пресечения
В Перми ищут подрядчика для работы на маршруте «ЦУМ – станция Пермь I»
В Перми лихач сбил женщину и скрылся с места аварии
В Перми завершается строительство ледового городка на эспланаде
«Помогите найти». В Прикамье пропал ребенок
В новогоднюю ночь пермяки смогут проехать на общественном транспорте бесплатно
В Прикамье 4-летний ребенок упал в открытый канализационный колодец и получил травму головы
В Пермском крае разыскивают 54-летнего мужчину со шрамом на животе
«Самая высокая в Поволжье, но не на Урале». Пермьстат рассказал о средней зарплате в Прикамье
Конституционный суд решил, что пермяки могут размещать киоски во дворах
В Перми в реке нашли тело мужчины
«Жестоко бил за мелкие шалости». Житель Прикамья 4 месяца издевался над пасынком
«Москва и Сочи». Стало известно, куда поедут пермяки на новогодние праздники
В Прикамье женщина издевалась над своим ребенком
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается мокрый снег, гололед и сильный ветер
Молодежь «Азота» определила приоритеты 2020 года
В Прикамье собрали 6 тонн старых батареек
В Прикамье иномарка сбила 7-летнего мальчика на «зебре»
В Перми осудят адвоката и двух его подельников за покушение на мошенничество
В Перми создали интерактивную карту новогодних мероприятий
В Пермском крае при столкновении экскаватора и технического поезда погиб человек
Пермяки обсуждают пожар в общежитии в центре города
В Перми определили районы, в которых плохо убирали улицы