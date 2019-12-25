В новогодние праздники в Перми усилят меры безопасности
Новый год уже совсем скоро. Чтобы пермяки чувствовали себя в безопасности во время новогодних мероприятий, на территории всех праздничных площадок будут работать сотрудники охранных предприятий и полиция.
Также в ночь с 31 на 1 на эспланаде будут дежурить бригады «скорой помощи».
Вход в ледовый городок будет организован для гостей через 5 входных групп, оборудованных стационарными металлодетекторами.
- Впервые в этом году для празднования будут задействованы сразу три квартала городской эспланады, поэтому к организации мер безопасности при проведении новогодних мероприятий на этих площадках должны быть предъявлены особые требования, – отметил глава Перми Дмитрий Самойлов на заседании членов антитеррористической комиссии.
В администрации напоминают, что в этом году будут действовать прежние правила поведения на территории ледового городка.
Запрещено:
- входить в нетрезвом виде
- проносить алкоголь, оружие, пиротехнику
- курить на территории городка
- входить с домашними животными
ИСТОЧНИК KP.RU