В новогодние праздники в Перми усилят меры безопасности

СЕГОДНЯ 10:41 2019-12-25T10:41:06+03:00

Вход в ледовый городок будет организован для гостей через 5 входных групп, оборудованных стационарными металлодетекторами Фото: Василий Вахрин

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Новый год уже совсем скоро. Чтобы пермяки чувствовали себя в безопасности во время новогодних мероприятий, на территории всех праздничных площадок будут работать сотрудники охранных предприятий и полиция.

Также в ночь с 31 на 1 на эспланаде будут дежурить бригады «скорой помощи».

Вход в ледовый городок будет организован для гостей через 5 входных групп, оборудованных стационарными металлодетекторами.

- Впервые в этом году для празднования будут задействованы сразу три квартала городской эспланады, поэтому к организации мер безопасности при проведении новогодних мероприятий на этих площадках должны быть предъявлены особые требования, – отметил глава Перми Дмитрий Самойлов на заседании членов антитеррористической комиссии.

В администрации напоминают, что в этом году будут действовать прежние правила поведения на территории ледового городка.

Запрещено:

- входить в нетрезвом виде

- проносить алкоголь, оружие, пиротехнику

- курить на территории городка

- входить с домашними животными

ИСТОЧНИК KP.RU