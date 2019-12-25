2019-12-25T10:27:35+03:00
Общество

Горожанам показали проект нового вокзала Пермь-2

Также представили, как будет выглядеть транспортно-пересадочный узел в Мотовилихинском районе
Лилия Абибулаева
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Согласно проекту ж/д вокзала, больше не нужно будет в дождь и снег идти до автобусной остановки и ждать транспорт на холоде. Фото: Салон. Вагон ПермьСогласно проекту ж/д вокзала, больше не нужно будет в дождь и снег идти до автобусной остановки и ждать транспорт на холоде. Фото: Салон. Вагон Пермь
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Электрички, поезда, пригородные автобусы и остановки общественного транспорта - согласно проекту транспортно-пересадочных узлов Перми, все это будет в одном месте. Об этом сообщает сообщество "Салон.Вагон. Пермь"

В Перми показали, что будет представлять новый железнодорожный вокзал и станция в районе площади Восстания. Согласно проекту ж/д вокзала, больше не нужно будет в дождь и снег идти до автобусной остановки и ждать транспорт на холоде. Или ехать в центр, чтобы пересесть на пригородный автобус.

Новый транспортный узел на Перми-2 включает в себя ж/д и автовокзалы, залы ожидания, комнаты отдыха, кафе и магазины. Также вместе со строительством ТПУ будет проходить масштабная реконструкция близлежащих улиц, чтобы город не встал в пробках.

На проект потратят около 2,6 миллиардов рублей. Деньги на строительство выдели ОАО «РЖД». Администрация Перми отвечает за остановки и подъездные пути городского и личного транспорта, а также за благоустройство прилегающей территории.

На строительство ТПУ в Мотовилихе выделят около 2 миллиардов.

Будущий ТПУ предполагается построить на территории, ограниченной улицами Смирнова, Славянова, Восстания и железной дорогой. Все автобусы, маршрутки и трамваи, которые раньше курсировали близ пл. Восстания, теперь пойдут через ТПУ. Здесь же с 2023 года будет конечная станция электрички. Отсюда до Паркового через центр города начнет курсировать скоростной трамвай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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