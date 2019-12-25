В Прикамье легковушка сбила 14-летнего подростка

СЕГОДНЯ 09:43 2019-12-25T09:43:01+03:00

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В Березниках произошло очередное ДТП с участием ребенка. Мальчик получил травмы.

Как сообщили в ОГИБДД Березников, 14-летний школьник выбежал на дорогу, не убедившись, что машин нет. В этот момент на улицу Свердлова выехал автомобиль «Лада Гранта» и сбил подростка.

Мальчик получил серьезные травмы. С переломами ног его отправили в больницу. По факту аварии проводится проверка.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми лихач сбил женщину и скрылся с места аварии. Водитель с места происшествия скрылся, но его скоро нашли. Им оказался 54-летний житель Перми. В отношении лихача возбуждено административное расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU