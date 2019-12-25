В Прикамье легковушка сбила 14-летнего подростка
В Березниках произошло очередное ДТП с участием ребенка. Мальчик получил травмы.
Как сообщили в ОГИБДД Березников, 14-летний школьник выбежал на дорогу, не убедившись, что машин нет. В этот момент на улицу Свердлова выехал автомобиль «Лада Гранта» и сбил подростка.
Мальчик получил серьезные травмы. С переломами ног его отправили в больницу. По факту аварии проводится проверка.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми лихач сбил женщину и скрылся с места аварии. Водитель с места происшествия скрылся, но его скоро нашли. Им оказался 54-летний житель Перми. В отношении лихача возбуждено административное расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU