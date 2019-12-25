Пермяку дали условный срок за сбыт фальшивых денег

СЕГОДНЯ 09:33 2019-12-25T09:33:11+03:00

Молодого человека задержали с подделками на кассе в магазине

Изменить размер текста: A A

В Перми вынесли приговор 21-летнему местному жителю. Парня обвиняют в изготовлении и сбыте фальшивых денег. Молодого человека задержали в августе текущего года.

Своими «изделиями» парень пытался расплатиться на кассе в продуктовом магазине. Накануне инцидента полицейские провели инструктаж с сотрудниками торговой точки. Обучение пошло на пользу уже на следующий день.

Когда парня задержали, в его одежде нашли еще 9 подделок. В ГУ МВД по Пермскому краю отмечают, что все купюры отличались высоким качеством.

Оказалось, что парень причастен еще к нескольким преступлениям. Из незаконного оборота было изъято 18 поддельных банкнот.

Суд признал пермяка виновным в инкриминируемых ему деяниях и приговорил к 3 годам лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU