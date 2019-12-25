2019-12-25T09:59:30+03:00
Общество

Бывший руководитель краевого УКСа обжаловал меру пресечения

Ранее суд заключил его под стражу
Лилия Абибулаева
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Он должен был находиться в СИЗО до 16 февраляОн должен был находиться в СИЗО до 16 февраляФото: архив "КП"
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Дмитрий Левинский обжаловал меру пресечения в Свердловском суде. Об этом сообщает издание «Business Class». Бывшего главу УКСа арестовали 18 декабря, но он подал апелляцию и обжаловал решение суда. Он должен был находиться в СИЗО до 16 февраля.

Дмитрий Левинский проходил свидетелем по делу о хищении бюджетных средств при строительстве зоопарка в Перми. По информации издания, после обысков в квартире Левинского, его уволили с поста начальника пермского управления капстроительства.

Ранее мы писали о том, что руководителю строительства зоопарка избрали меру пресечения. Он отправится в СИЗО на два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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