В Перми ищут подрядчика для работы на маршруте «ЦУМ – станция Пермь I»

СЕГОДНЯ 08:55 2019-12-25T08:55:28+03:00

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В Перми МКУ «Гортрнс» открыло электронный аукцион на обслуживание маршрута №51 «ЦУМ - станция Пермь-1». Здесь работают автобусы малой вместимости. Маршрут проходит по улицам Монастырской, Комсомольскому проспекту.

Издание «Business Class» сообщает, что, согласно техническому заданию, для работы необходимо шесть единиц транспорта. Автобусы должны быть новыми, не старше пяти лет. Соответствовать экологическому классу «Евро-4».

Заявки на участие в аукционе принимаются до 31 декабря 2019 года. Максимальная цена контракта - 1 миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU