В Перми завершается строительство ледового городка на эспланаде

СЕГОДНЯ 07:52 2019-12-25T07:52:57+03:00

Новогодний комплекс будет состоять из 12 самостоятельных ледовых объектов Фото: Василий Вахрин

Там установят 20 горок и каток

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В Перми скульпторы заканчивают вырезать ледовые скульптуры на пермской эспланаде. На территорию городка завозят всю необходимую инфраструктуру.

В этом году для строительства городка задействовали три квартала эспланады. Сам ледовый городок «Легенды древней Пармы» расположится перед зданием законодательного собрания.

С начала декабря скульпторы собрали деревянные каркасы будущих ледовых горок, «обшили» объекты льдом. Сейчас мастера занимаются художественной резкой объектов.

Новогодний комплекс будет состоять из 12 самостоятельных ледовых объектов, каждый из которых отражает тему древней культуры и истории пермской земли. На эспланаде установят 20 горок с 24 скатами. При строительстве используют 1823 кубических метра льда, количество ледовых блоков составит 3650 штук. Общая площадь зимнего комплекса превысит 23 150 кв.м.

ИСТОЧНИК KP.RU