2019-12-25T07:52:57+03:00
Общество

В Перми завершается строительство ледового городка на эспланаде

Там установят 20 горок и каток
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Новогодний комплекс будет состоять из 12 самостоятельных ледовых объектовНовогодний комплекс будет состоять из 12 самостоятельных ледовых объектовФото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В Перми скульпторы заканчивают вырезать ледовые скульптуры на пермской эспланаде. На территорию городка завозят всю необходимую инфраструктуру.

В этом году для строительства городка задействовали три квартала эспланады. Сам ледовый городок «Легенды древней Пармы» расположится перед зданием законодательного собрания.

С начала декабря скульпторы собрали деревянные каркасы будущих ледовых горок, «обшили» объекты льдом. Сейчас мастера занимаются художественной резкой объектов.

Новогодний комплекс будет состоять из 12 самостоятельных ледовых объектов, каждый из которых отражает тему древней культуры и истории пермской земли. На эспланаде установят 20 горок с 24 скатами. При строительстве используют 1823 кубических метра льда, количество ледовых блоков составит 3650 штук. Общая площадь зимнего комплекса превысит 23 150 кв.м.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми завершается строительство ледового городка на эспланаде
«Помогите найти». В Прикамье пропал ребенок
В новогоднюю ночь пермяки смогут проехать на общественном транспорте бесплатно
В Прикамье 4-летний ребенок упал в открытый канализационный колодец и получил травму головы
В Пермском крае разыскивают 54-летнего мужчину со шрамом на животе
«Самая высокая в Поволжье, но не на Урале». Пермьстат рассказал о средней зарплате в Прикамье
Конституционный суд решил, что пермяки могут размещать киоски во дворах
В Перми в реке нашли тело мужчины
«Жестоко бил за мелкие шалости». Житель Прикамья 4 месяца издевался над пасынком
«Москва и Сочи». Стало известно, куда поедут пермяки на новогодние праздники
В Прикамье женщина издевалась над своим ребенком
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается мокрый снег, гололед и сильный ветер
Молодежь «Азота» определила приоритеты 2020 года
В Прикамье собрали 6 тонн старых батареек
В Прикамье иномарка сбила 7-летнего мальчика на «зебре»
В Перми осудят адвоката и двух его подельников за покушение на мошенничество
В Перми создали интерактивную карту новогодних мероприятий
В Пермском крае при столкновении экскаватора и технического поезда погиб человек
Пермяки обсуждают пожар в общежитии в центре города
В Перми определили районы, в которых плохо убирали улицы