«Помогите найти». В Прикамье пропал ребенок
Мальчик ушел из дома 22 декабря
Родители обратились в полицию. Фото: из личного архива
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В селе Частые Пермского края разыскивают 15-летнего Данила Панькова. Мальчик ушел из дома 22 декабря и до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно. Родственники забили тревогу и обратились в полицию.
Приметы Данила Панькова: рост 170 см, на вид 14-16 лет, худощавого телосложения.
Особые приметы: густые сросшиеся брови.
Был одет: черная куртка, черная шапка с бомбошкой, синие штаны, синие кроссовки.
Если вы знаете что-либо о местонахождении 15-летнего Данила Панькова или видели его сообщите по телефонам: 89523184370 или в дежурную часть 2-12-02
ИСТОЧНИК KP.RU