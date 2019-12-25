2019-12-25T07:28:02+03:00
Происшествия

«Помогите найти». В Прикамье пропал ребенок

Мальчик ушел из дома 22 декабря
Лилия Абибулаева
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Родители обратились в полицию. Фото: из личного архиваРодители обратились в полицию. Фото: из личного архива
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В селе Частые Пермского края разыскивают 15-летнего Данила Панькова. Мальчик ушел из дома 22 декабря и до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно. Родственники забили тревогу и обратились в полицию.

Приметы Данила Панькова: рост 170 см, на вид 14-16 лет, худощавого телосложения.

Особые приметы: густые сросшиеся брови.

Был одет: черная куртка, черная шапка с бомбошкой, синие штаны, синие кроссовки.

Если вы знаете что-либо о местонахождении 15-летнего Данила Панькова или видели его сообщите по телефонам: 89523184370 или в дежурную часть 2-12-02

ИСТОЧНИК KP.RU

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