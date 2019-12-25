В новогоднюю ночь пермяки смогут проехать на общественном транспорте бесплатно

СЕГОДНЯ 06:54 2019-12-25T06:54:50+03:00

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Чтобы пермяки смогли в новогоднюю ночь быстро добраться до центра и поучаствовать в массовых праздничных гуляниях, общественный транспорт буде работать с 01:00 до 04:00. А проезд будет бесплатным.

Так, на линию выйдут 8 автобусных маршрутов и 3 трамвайных.

С 01:00 до 04:00 по улице Ленина на участке от улицы Крисанова до улицы Куйбышева, по улице Борчанинова и улице Попова от улицы Пермской до улицы Петропавловской будут организованы следующие отправления автобусных и трамвайных маршрутов:

– Автобусы №10, №14 и №68 от улицы Крисанова поедут по улицам Крисанова, Луначарского и далее по маршрутам следования. В обратном направлении автобусы будут идти от Комсомольского проспекта по улицам Екатерининской, Крисанова и далее по маршрутам следования.

-Автобусы №20 и №53 в направлении города от Коммунального моста будут следовать по улицам Монастырской, Окулова, Крисанова, Петропавловской, Попова.

– Автобусный маршрут №50 в направлении станции «Пермь-2» от Комсомольского проспекта проедут по улицам Екатерининской, Крисанова и далее по маршруту следования. В обратном направлении автобус будет следовать от улицы Крисанова по улицам Крисанова, Луначарского.

– Автобусные маршруты №32 и №77 будут работать без изменения схем движения.

Также в новогоднюю ночь будет работать трамвайные маршруты №5, №7 и №11.

- С 23:50 31 декабря до 00:15 1 января и с 01:45 до 02:15 1 января работа маршрутов городского пассажирского транспорта будет осуществляться по обозначенным путям следования с временной остановкой движения по улице Петропавловской от улицы Крисанова до улицы Куйбышева и улице Попова от улицы Петропавловской до улицы Монастырской, - сообщили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU