В Прикамье 4-летний ребенок упал в открытый канализационный колодец и получил травму головы
Мать мальчика 5000 рублей компенсации
Женщина требовала компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей.Фото: архив "КП"
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В Кудымкаре 4-летний мальчик, гуляя рядом с домом, провалился в открытый канализационный колодец. При падении ребенок сильно ударился головой и получил черепно-мозговую травму. Мать малыша подала в суд на обслуживающую организацию. Женщина требовала компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей.
Судебный спор закончился мировым соглашением. Согласно условиям которого, ответчик признает вину и обязуется моральный вред в размере 5000 рублей. Женщина согласилась и отказалась от своих морально-правовых требований к ответчику.
ИСТОЧНИК KP.RU