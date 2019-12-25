2019-12-25T06:25:54+03:00
Происшествия

В Пермском крае разыскивают 54-летнего мужчину со шрамом на животе

Он нуждается в медицинской помощи
Лилия Абибулаева
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Волотнеры объявили срочный сбор. Фото: Регион59Волотнеры объявили срочный сбор. Фото: Регион59
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В Березниках пропал Дмитрий Кыркунов. 54-летний мужчина вышел из дома 24 декабря и больше его никто не видел. Родственники обратились в полицию и волонтерам. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 180 см, среднего телосложения, глаза светло-карие, волосы седые короткие.

Был одет: шапка темная, коричневая дубленка, трико черное с белыми полосками, кроссовки черные с белыми полосами.

Особые приметы: шрам на животе.

Волонтеры поискового отряда «Регион 59» объявили срочный сбор на поиски. Место встречи: улица Ленина, 22. Березники.

Если вы видели Дмитрия Кыркунова, сообщите по телефонам: 8 919 494 29 85 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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