2019-12-24T19:14:52+03:00
Общество

«Самая высокая в Поволжье, но не на Урале». Пермьстат рассказал о средней зарплате в Прикамье

Статистики подсчитали, сколько мы зарабатывали в 2019 году
Андрей МАТЛИН
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Ну-ка посчитаем.Ну-ка посчитаем.Фото: Анастасия Осипова
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Пермьстат опубликовал данные о социально-экономическом положении Пермского края в этом году. Статистики сообщили, что среднемесячная заработная плата к концу года у нас составила 37 тысяч 772 рубля, увеличившись на 7,7 процента в «денежном» и на 3,8 процента в реальном выражении. В Приволжском федеральном округе это самая высокая зарплата. Меньше всего в округе получают в Саратовской области - 27 тысяч 458 рублей.

Но на Урале зарплаты прикамцев не самые высокие. Например, по данным Росстата, средняя зарплата по Свердловской области на конец ноября составила 39 тысяч 653 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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