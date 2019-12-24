2019-12-24T16:49:32+03:00
Общество

Конституционный суд решил, что пермяки могут размещать киоски во дворах

Для этого им нужно договориться между собой и с чиновниками
Андрей МАТЛИН
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Многие киоски в Перми давно находятся под угрозой закрытия.Многие киоски в Перми давно находятся под угрозой закрытия.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Поставлена точка в затянувшемся споре пермских предпринимателей и городских властей.

Напомним: в марте прошлого года в правила благоустройства Перми был включен запрет на размещение нестационарных торговых объектов – киосков – на придомовых территориях.

17 представителей ТСЖ оспорили эту норму в краевом суде, утверждая, что такая норма лишит жильцов возможности зарабатывать дополнительные деньги на содержание дома. Их поддержали пермские антимонопольщики. Суд предложил отменить запрет, но Верховный совет это решение не поддержал. Дело дошло до Конституционного суда.

Тот занял компромиссную позицию, подчеркнув, что федеральное законодательство «не наделяет органы местного самоуправления полномочиями по установлению в правилах благоустройства территории муниципального образования абсолютного (недифференцированного) запрета на размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, относящихся к придомовой территории многоквартирного дома, при условии, что собственниками этих участков выражено их согласие на размещение таких объектов и соблюдены обязательные требования, определенные законодательством Российской Федерации». В то же время суд не нашел ничего антиконституционного в новых правилах благоустройства Перми.

Как сообщает издание «Bussines Class», в администрации Перми заявили, что определение КС определение не подвергает сомнению ни правила благоустройства, ни закон об административных правонарушениях Пермского края, ни полномочия органов местного самоуправления, накладывающие ограничения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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