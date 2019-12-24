2019-12-24T16:02:51+03:00
Происшествия

В Перми в реке нашли тело мужчины

Личность погибшего пока не установлена
Елена КОНОВА
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Фото с места поисков Пермской городской службы спасенияФото с места поисков Пермской городской службы спасения
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Вечером 17 декабря в ЕДДС Перми сообщили о том, что на реке Кама, возможно, утонул человек. На место ЧП выехали спасатели, полиция и бригада "скорой помощи". На реке они увидели пробоину и сделали вывод, что именно там человек провалился под лед.

- Утром 18 декабря спасатели выехали на место ЧП, чтобы провести водолазные работы - ночью это делать запрещено, - рассказали в Пермской городской службе спасения. - Удалось найти тело погибшего мужчины. Его передали полиции для установления личности. Еще раз напоминаем о том, что выход на тонкий лед опасен для жизни. Безопасная толщина льда для одного человека должна быть не менее 7 сантиметров!

ИСТОЧНИК KP.RU

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