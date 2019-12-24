«Жестоко бил за мелкие шалости». Житель Прикамья 4 месяца издевался над пасынком
В Пермском крае осудят 41-летнего местного жителя за издевательства над пасынком.
Следователи выяснили, что с июля по ноябрь 2019 41-летний мужчина издевался над сыном своей сожительницы. Мужчина жестоко избивал мальчика за мелкие шалости. Родная мать знала о насилии в отношении ее ребенка, но ничего не делала.
Мужчину задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело. Следователи оценивают действия матери ребенка.
Мальчика изъяли из семьи. Сейчас он проживает в приемной семье.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье родители наказывали детей, когда те просили еду. Дети жили в антисанитарных условиях, у них не было достаточно продуктов питания и одежды.
ИСТОЧНИК KP.RU