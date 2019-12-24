«Москва и Сочи». Стало известно, куда поедут пермяки на новогодние праздники

СЕГОДНЯ 14:41 2019-12-24T15:55:25+03:00

Изменить размер текста: A A

«Где праздновать Новый год?» Согласно исследованию Яндекса, этим вопросом пермяки начинают задаваться за месяц до праздника.

Аналитики проанализировали туристические запросы жителей Перми с 15 ноября по 15 декабря. Результаты показали, что самый популярный вариант - поездка в другой город России. Внутренний туризм в новогодние каникулы предпочитают 44% пермяков. Чаще всего пермяки искали билеты в Москву. Также популярностью пользуется и юг России - Сочи. На третьем месте - Екатеринбург. И другой город, и рядом с домом. Северная столица расположилась на 4 месте.

Лидером среди заграничных направлений остается Турция. Ее доля в туристических запросах пермяков выросла в три раза. Следом идут Таиланд, Китай, ОАЭ и Вьетнам. На шестом месте — Индия, в Перми популярная как нигде. Также пермяки не прочь погулять по рождественской Европе. Среди популярных стран Италия, Франция, Испания, Германия, Прага.

ИСТОЧНИК KP.RU