В Прикамье женщина издевалась над своим ребенком

СЕГОДНЯ 14:17 2019-12-24T14:17:26+03:00

Когда в квартиру пришел участковый, обвиняемая ударила и его

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В Пермском крае будут судить 28-летнюю жительницу Горнозаводска. Женщину признали виновной в истязании маленького сына.

Следователи выяснили, что в течение нескольких месяцев женщина постоянно избивала ребенка. В июне, когда проверить состояние мальчика пришел участковый, женщина не оставила без внимания и его. Обвиняемая ударила мужчину. Женщину задержали.

Суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье родители наказывали детей, когда те просили еду. Дети жили в антисанитарных условиях, у них не было достаточно продуктов питания и одежды. К слову, старшие дети – 17-летняя девочка и 11-летний мальчик, были главе семейства не родными.

ИСТОЧНИК KP.RU