В Прикамье женщина издевалась над своим ребенком
В Пермском крае будут судить 28-летнюю жительницу Горнозаводска. Женщину признали виновной в истязании маленького сына.
Следователи выяснили, что в течение нескольких месяцев женщина постоянно избивала ребенка. В июне, когда проверить состояние мальчика пришел участковый, женщина не оставила без внимания и его. Обвиняемая ударила мужчину. Женщину задержали.
Суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье родители наказывали детей, когда те просили еду. Дети жили в антисанитарных условиях, у них не было достаточно продуктов питания и одежды. К слову, старшие дети – 17-летняя девочка и 11-летний мальчик, были главе семейства не родными.
ИСТОЧНИК KP.RU