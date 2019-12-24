В Прикамье иномарка сбила 7-летнего мальчика на «зебре»

СЕГОДНЯ 12:40 2019-12-24T12:40:04+03:00

В ГИБДД проводят проверку по факту ЧП. Фото: ОГИБДД Отдела МВД России по Березниковскому округу

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В Пермском крае днем 23 декабря произошло ДТП, в результате которого пострадал маленький ребенок.

В ОГИБДД Отдела МВД России по Березниковскому городскому округу сообщили о том, что авария произошла на проспекте Ленина. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии мальчик получил серьезные травмы. Бригада «скорой помощи» доставила его в местную больницу.

В ОГИБДД Отдела МВД России по Березниковскому округу проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье школьники помогли полицейским поймать нарушителя.

ИСТОЧНИК KP.RU