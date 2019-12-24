В Прикамье иномарка сбила 7-летнего мальчика на «зебре»
В Пермском крае днем 23 декабря произошло ДТП, в результате которого пострадал маленький ребенок.
В ОГИБДД Отдела МВД России по Березниковскому городскому округу сообщили о том, что авария произошла на проспекте Ленина. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате аварии мальчик получил серьезные травмы. Бригада «скорой помощи» доставила его в местную больницу.
В ОГИБДД Отдела МВД России по Березниковскому округу проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье школьники помогли полицейским поймать нарушителя.
ИСТОЧНИК KP.RU