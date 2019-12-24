В Перми осудят адвоката и двух его подельников за покушение на мошенничество
Перед судом предстанет 34-летний адвокат и два его друга. Мужчин подозревают в покушении на мошенничество.
Следователи выяснили, что в октябре 2018 года, чтобы заработать деньги они решили похитить у пермяка 1 миллион рублей. Обвиняемые не раз подталкивали потерпевшего к даче взятке сотрудникам полиции и прокуратуры и уверяли его, что окажут в этом помощь. Позже злоумышленники похитили у потерпевшего 500 тысяч рублей.
Мужчина заподозрил не ладное и обратился в правоохранительные органы и с того момента действовал под управлением УФСБ по Пермскому краю.
- При попытке хищения следующих 500 тысяч рублей 13 декабря 2018 года один из обвиняемых был задержан, в связи с чем преступление не было доведено до конца по независящим от злоумышленников обстоятельствам, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
Обвиняемые признали вину. На их имущество наложен арест. Уголовное дело передано в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU