В Перми создали интерактивную карту новогодних мероприятий
Карта основных новогодних мероприятий города находится на главной странице сайте администрации города. Она поделена на несколько тематических разделов.
В разделе «Новогодняя ночь» пермяки могут найти места праздничных гуляний и подобрать то, которое подходит. Это мероприятия в центре города, Дзержинском, Кировском, Орджоникидзевском районах, а также в поселке Новые Ляды.
В разделе «Катки» собрана полная информация о катках в Перми. Впервые в этом году создан раздел «Ярмарки». Здесь собраны адреса мест, где можно приобрести новогоднюю атрибутику, продукты и подарки.
ИСТОЧНИК KP.RU