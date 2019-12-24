В Перми создали интерактивную карту новогодних мероприятий

СЕГОДНЯ 12:12 2019-12-24T12:12:04+03:00

Она поделена на несколько тематических разделов Фото: Василий Вахрин

Здесь можно будет получить информацию о ледовых городках, катках и ярмарок

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Карта основных новогодних мероприятий города находится на главной странице сайте администрации города. Она поделена на несколько тематических разделов.

В разделе «Новогодняя ночь» пермяки могут найти места праздничных гуляний и подобрать то, которое подходит. Это мероприятия в центре города, Дзержинском, Кировском, Орджоникидзевском районах, а также в поселке Новые Ляды.

В разделе «Катки» собрана полная информация о катках в Перми. Впервые в этом году создан раздел «Ярмарки». Здесь собраны адреса мест, где можно приобрести новогоднюю атрибутику, продукты и подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU