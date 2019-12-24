2019-12-24T11:08:30+03:00
Происшествия

Пермяки обсуждают пожар в общежитии в центре города

На место выезжали сотрудники МЧС [видео]
Лилия Абибулаева
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Загорелось задние на улице Екатерининской. Фото: Instagram @chp_59Загорелось задние на улице Екатерининской. Фото: Instagram @chp_59
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В социальных сетях появилось видео, на котором видно, что рядом с общежитием в центре города скопилось несколько пожарных машин.

Очевидцы написали, что людей выносят на руках.Загорелось задние на улице Екатерининской.

В ГУ МЧС по Пермскому краю корреспонденту «Комсомольской правды» сообщили о том, что сильного возгорания не было. Загорелись мешки мусора в подъезде. Пожар быстро потушили

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Пермяки обсуждают пожар в общежитии в центре города
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Пострадавших во время ЧП не было. Всех быстро эвакуировали.

Обстоятельства возгорания выясняют инспекторы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми в строящейся высотке ЖК «Арсенал» произошел пожар. Сообщение о пожаре поступило в 21.26, на место ЧП выехали 12 единиц техники и 40 человек личного состава. Горение происходило в кабельной шахте с подвала по 11 этаж. Погибших и пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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