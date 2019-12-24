В Перми определили районы, в которых плохо убирали улицы

СЕГОДНЯ 10:45 2019-12-24T10:45:45+03:00

Ночью для обработки дорог и тротуаров было использовано около 700 тонн противогололедных материалов Фото: Василий Вахрин

Изменить размер текста: A A

В Перми назвали районы, где зафиксирована самая худшая уборка снега. Административно-техническая инспекция проверила 169 объектов и выявила 69 нарушений. Больше всего замечаний к Мотовилихинскому, Индустриальному, Ленинскому районам.

В ночь на 24 декабря на улицы Перми вывели максимальное количество техники. Всего ночью на улицах города работало более 150 единиц техники и около 300 рабочих, для обработки дорог и тротуаров было использовано около 700 тонн противогололедных материалов.

Перед подрядчиком стояла задача - не допустить наледи. В Индустриальном районе – из 22 проверенных объектов на 15 выявлены замечания. В Ленинском районе из 25 проверенных выявлено 14 нарушений ( в основном проблемы на улицах Луначарского, Пушкина, Екатерининская, Газеты Звезда, Куйбышева, Пермская, Комсомольском проспекте. В Мотовилихинском районе из 22 проверенных улиц выявлены нарушения на 13.

Остальные районы показали удовлетворительные результаты.

ИСТОЧНИК KP.RU