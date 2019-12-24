Снегопад в Перми возобновится после обеда

СЕГОДНЯ 10:23 2019-12-24T10:23:11+03:00

Последний раз такой сильный снегопад был в прошлом году с 31 января по 1 февраля Фото: Василий Вахрин

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В Перми и в Пермском крае снегопад сменяется ледяным дождем, а морозы потеплением. За прошедшие сутки, по сообщениям синоптиков, в Прикамье выпало 15 мм осадков - треть месячной нормы. В Перми высота снежного покрова увеличилась с 28 до 37 см. Последний раз такой сильный снегопад был в прошлом году с 31 января по 1 февраля.

Сейчас в городе идет ледяной дождь. При отрицательной температуре сугробы покрываются корочкой льда, а на дорогах образуется гололед.

Жителям стоит быть предельно внимательнее, потому что после обеда снова начнется снегопад и обледенелые дорожки припорошит снегом. Может выпасть еще 5-6 мм осадков, в результате высота снежного покрова достигнет 40 см. Температура воздуха останется на прежнем уровне – по северу края 0…-1°, по югу -5…-7°, а в Перми в течение суток около -3°.

ИСТОЧНИК KP.RU