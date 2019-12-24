2019-12-24T09:57:00+03:00
Общество

В Прикамье школьники помогли полицейским поймать нарушителя

Лихач сбил ребенка и скрылся
Лилия Абибулаева
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Бдительных мальчиков наградили благодарственными письмами и подарками. Фото: ГУ МВД по Пермскому краюБдительных мальчиков наградили благодарственными письмами и подарками. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
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Учащиеся школы в Лысьвенском городском округе помогли сотрудникам полиции установить личность нарушителя, который сбил ребенка рядом со школой.

11 декабря около городской школы произошло ДТП. Неизвестный водитель сбил школьника и, не оказав помощи, скрылся. Рядом с местом ЧП были пятиклассники Артем Шаров и Сергей Демин. Мальчишки запомнили марку машины, номер, внешность водителя и куда поехал нарушитель. Ценные сведения школьники передали в полицию.

Личность лихача установили, а бдительных мальчиков наградили благодарственными письмами и подарками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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