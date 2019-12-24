2019-12-24T09:56:14+03:00
Происшествия

В Прикамье осудят мужчину, который посадил 7-летнего за руль снегохода

Ребенок попал в аварию и получил травмы
Лилия Абибулаева
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Уголовное дело в отношении мужчины передано в судУголовное дело в отношении мужчины передано в судФото: Василий Вахрин
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В Березниках перед судом предстанет 46-летний житель Березников. Мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Следователи выяснили, что в апреле текущего года обвиняемые посадил 7-летнего мальчика за руль снегохода «ТАЙГА Варяг 550». Транспортное средство опрокинулось на льду, и ребенок получил серьезные травмы, который квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело в отношении мужчины передано в суд.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми водитель посадил с собой за руль годовалого малыша. В ГИБДД рассказали, что будут искать мужчину, чтобы привлечь к административной ответственности

ИСТОЧНИК KP.RU

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