«Стоим несколько часов!». Пермский край «сковали» километровые пробки
В социальных сетях автомобилисты жалуются на многочасовые пробки на трассах в Прикамье. Если в Перми заторы объясняются предновогодней суматохой, то на трассах машины стоят из-за непогоды.
В большинстве случаев дорогу перегораживают фуры, которые не могут подняться в гору. Если дорога, двухполосная, то у легковушек есть шанс проехать. Если нет, автомобилисты вынуждены стоять по несколько часов.
- Стоим несколько часов! Хотим есть и пить! Жутко устали, - жалуются автомобилисты.
Так, вечером 23 декабяря многочасовые пробки "сковали" трассы Пермь-Екатеринбург, Пермь - Березники, Пермь - Чусовой. Некоторые за 4 часа проезжают всего 300 метров.
ИСТОЧНИК KP.RU