2019-12-24T08:58:15+03:00
Происшествия

«Стоим несколько часов!». Пермский край «сковали» километровые пробки

Дороги перекрыли фуры
Лилия Абибулаева
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Некоторые за 4 часа проезжают всего 300 метров. Фото: Instagram @chp_59Некоторые за 4 часа проезжают всего 300 метров. Фото: Instagram @chp_59
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В социальных сетях автомобилисты жалуются на многочасовые пробки на трассах в Прикамье. Если в Перми заторы объясняются предновогодней суматохой, то на трассах машины стоят из-за непогоды.

В большинстве случаев дорогу перегораживают фуры, которые не могут подняться в гору. Если дорога, двухполосная, то у легковушек есть шанс проехать. Если нет, автомобилисты вынуждены стоять по несколько часов.

- Стоим несколько часов! Хотим есть и пить! Жутко устали, - жалуются автомобилисты.

Так, вечером 23 декабяря многочасовые пробки "сковали" трассы Пермь-Екатеринбург, Пермь - Березники, Пермь - Чусовой. Некоторые за 4 часа проезжают всего 300 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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