В Перми открывается котокафе «Котовский»
В Перми появится еще одно котокафе на улице Монастырской,14. Его открывают руководители приюта «Матроскин». Издание «Business Class» сообщает, что заведение будет работать в формате антикафе.
Посетители смогут пообщаться с котиками - подопечными приюта - и выбрать себе питомца. Также гости заведения смогут поиграть в настольные игры, приобрести сувениры.
Формат «Антикафе» предполагает, что посетители платят не за еду, а за время. Чай и небольшие угощения будут в свободном доступе. Все вырученные деньги пойдут на нужды приюта.
Открытие состоится сегодня, 24 декабря, в 18:00. Кафе будет работать со вторника по воскресенье с 12:00 до 21:00.
ИСТОЧНИК KP.RU