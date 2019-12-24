В Перми открывается котокафе «Котовский»

СЕГОДНЯ 07:59 2019-12-24T07:59:05+03:00

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В Перми появится еще одно котокафе на улице Монастырской,14. Его открывают руководители приюта «Матроскин». Издание «Business Class» сообщает, что заведение будет работать в формате антикафе.

Посетители смогут пообщаться с котиками - подопечными приюта - и выбрать себе питомца. Также гости заведения смогут поиграть в настольные игры, приобрести сувениры.

Формат «Антикафе» предполагает, что посетители платят не за еду, а за время. Чай и небольшие угощения будут в свободном доступе. Все вырученные деньги пойдут на нужды приюта.

Открытие состоится сегодня, 24 декабря, в 18:00. Кафе будет работать со вторника по воскресенье с 12:00 до 21:00.

ИСТОЧНИК KP.RU