Пермяков шокировали фото с ребенком, который мучил кошку на горке
Гуляя вечером по городу, пермяки заметили девочку, которая каталась на плюшке в парке Горького. Подойдя к девочке поближе, они увидели, что она была не одна. Внутри плюшки лежала кошка.
Бедное животное не могло пошевелиться.
- Катаясь с кошкой с горки, девочка неоднократно падала на нее сверху, плюшка всячески переворачивалась, - пишут пермяки.
Фото: Подслушано Пермь
Когда школьнице сделали замечание, она стала огрызаться.
- Пообещали забрать кошку, если она быстро не уйдет домой вместе с ней, - рассказали очевидцы. - Возможно, родители этой девочки увидят эту запись и вразумят своего ребенка, что так делать нельзя
ИСТОЧНИК KP.RU