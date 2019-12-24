2019-12-24T07:27:27+03:00
Происшествия

Пермяков шокировали фото с ребенком, который мучил кошку на горке

Девочка привязала животное к плюшке и так каталась
Лилия Абибулаева
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Когда школьнице сделали замечание, она стала огрызаться. Фото: Подслушано ПермьКогда школьнице сделали замечание, она стала огрызаться. Фото: Подслушано Пермь
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Гуляя вечером по городу, пермяки заметили девочку, которая каталась на плюшке в парке Горького. Подойдя к девочке поближе, они увидели, что она была не одна. Внутри плюшки лежала кошка.

Бедное животное не могло пошевелиться.

- Катаясь с кошкой с горки, девочка неоднократно падала на нее сверху, плюшка всячески переворачивалась, - пишут пермяки.

Фото: Подслушано Пермь

Фото: Подслушано Пермь

Когда школьнице сделали замечание, она стала огрызаться.

- Пообещали забрать кошку, если она быстро не уйдет домой вместе с ней, - рассказали очевидцы. - Возможно, родители этой девочки увидят эту запись и вразумят своего ребенка, что так делать нельзя

ИСТОЧНИК KP.RU

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