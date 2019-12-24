2019-12-24T06:54:25+03:00
Происшествия

В Прикамье из-за опрокидывания экскаватора на железнодорожные пути встали поезда

На место аварии выехали восстановительные поезда
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Обстоятельства происшествия уточняютсяОбстоятельства происшествия уточняютсяФото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В понедельник, 23 декабря, в Пермском крае на участке железной дороги Кордон-Шамары на ж/д пути опрокинулся экскаватор. Он упал прямо перед приближающимся техническим поездом. Из-за аварии задержаны 4 пассажирских поезда: №92 сообщением МоскваСеверобайкальск (остановлен на станции Кишерть), №70 Москва – Чита (остановлен на станции Кунгур), №67 Абакан – Москва (остановлен на станции Шамары), №37 Томск – Москва (остановлен на станции Вогулка).

На место аварии выехали восстановительные поезда, сотрудники ГУ МЧС.

Следователи Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации начали проверку по факту столкновения технического поезда и экскаватором.

Обстоятельства происшествия уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прикамье школьники помогли полицейским поймать нарушителя
Жителя Прикамья будут судить за убийство сына
В Прикамье 38-летний мужчина надругался над 52-летней знакомой
В Прикамье осудят мужчину, который посадил 7-летнего за руль снегохода
Епишата, Таз, Селезни. Стали известны самые забавные названия населенных пунктов в Прикамье
«Стоим несколько часов!». Пермский край «сковали» километровые пробки
В Перми открывается котокафе «Котовский»
Пермяков шокировали фото с ребенком, который мучил кошку на горке
В Прикамье из-за опрокидывания экскаватора на железнодорожные пути встали поезда
В Перми столкнулись три автобуса
Краевая прокуратура проверит кафе Chicken, в котором отравились дети
Первыми новые трамваи в Перми протестировали ветераны трамвайного депо
В Кунгуре родителей обвиняют в истязании пятерых детей
В Перми начали укреплять дом с трещинами
Пермяки смогут проехать на новых трамваях «Лев» и «Львенок» бесплатно
Депутат Госдумы от Пермского края заявил, что сложит с себя полномочия
На новогодних маршрутах в Перми появятся зоны обогрева
Пермские УК и ТСЖ получили штрафы в размере 1,5 миллиона рублей
Пермь «стоит» в 8-балльных пробках