В Прикамье из-за опрокидывания экскаватора на железнодорожные пути встали поезда

СЕГОДНЯ 06:54 2019-12-24T06:54:25+03:00

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В понедельник, 23 декабря, в Пермском крае на участке железной дороги Кордон-Шамары на ж/д пути опрокинулся экскаватор. Он упал прямо перед приближающимся техническим поездом. Из-за аварии задержаны 4 пассажирских поезда: №92 сообщением Москва – Северобайкальск (остановлен на станции Кишерть), №70 Москва – Чита (остановлен на станции Кунгур), №67 Абакан – Москва (остановлен на станции Шамары), №37 Томск – Москва (остановлен на станции Вогулка).

На место аварии выехали восстановительные поезда, сотрудники ГУ МЧС.

Следователи Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации начали проверку по факту столкновения технического поезда и экскаватором.

Обстоятельства происшествия уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU