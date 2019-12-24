В Перми столкнулись три автобуса

СЕГОДНЯ 06:40 2019-12-24T06:42:18+03:00

О пострадавших и обстоятельствах ЧП пока не сообщается. Фото: Instagram @chp_59

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За одни сутки в Перми произошло две массовые аварии с автобусами. Утром при столкновении трех автобусов пострадали 6 человек и вечером в Мотовилихинском районе также столкнулись три автобуса.

По сообщению очевидцев, ДТП произошло вечером 23 декабря на остановке Уинская. Автобусы врезались друг в друга. Столкнулись автобусы № 1, 43 и 18По мнению свидетелей ЧП, авария произошла из-за снегопада.

О пострадавших и обстоятельствах ЧП пока не сообщается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье столкнулись микроавтобус и грузовик, пострадали 6 человек. В аварии в Пермском крае пострадали шесть человек. Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, ДТП произошло около 12.25 на 61 км автодороги Пермь-Краснокамск

ИСТОЧНИК KP.RU