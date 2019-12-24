Краевая прокуратура проверит кафе Chicken, в котором отравились дети

СЕГОДНЯ 06:26 2019-12-24T06:26:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Пермского края проверит обстоятельства отравления газом в кафе быстрого питания в Березниках.

Напомним, в субботу, 21 декабря, в 20:35 в ведомство от ЕДДС Березников поступила информация об обращениях в медицинскую организацию родителей пяти детей с жалобами на резко возникший кашель и першение в горле у детей во время нахождения в кафе Chicken по Мира, 82. Детей доставили в больницу, но через некоторое время они почувствовали себя лучше и их отпустили домой.

Представители прокуратуры проверят соблюдение сотрудниками заведения противопожарных и санитарно-эпидемиологических норм. А также будут проверена работа вентиляционной системы.

После проверки будет дана уголовно-правовая оценка виновным в ЧП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Прикамье посетители кафе отравились неизвестным газом

Предположительно, им травили тараканов (подробнее...)

Рядом травили тараканов». Пять детей попали в реанимацию после обеда в Чикене

Их осмотрели педиатр и реаниматолог (подробнее...)

«Пять детей в реанимации». В Березниках 10 посетителей кафе отравились газом, которым морили тараканов

Насекомых травили в соседней столовке (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU