Краевая прокуратура проверит кафе Chicken, в котором отравились дети
Прокуратура Пермского края проверит обстоятельства отравления газом в кафе быстрого питания в Березниках.
Напомним, в субботу, 21 декабря, в 20:35 в ведомство от ЕДДС Березников поступила информация об обращениях в медицинскую организацию родителей пяти детей с жалобами на резко возникший кашель и першение в горле у детей во время нахождения в кафе Chicken по Мира, 82. Детей доставили в больницу, но через некоторое время они почувствовали себя лучше и их отпустили домой.
Представители прокуратуры проверят соблюдение сотрудниками заведения противопожарных и санитарно-эпидемиологических норм. А также будут проверена работа вентиляционной системы.
После проверки будет дана уголовно-правовая оценка виновным в ЧП.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Прикамье посетители кафе отравились неизвестным газом
Предположительно, им травили тараканов (подробнее...)
Рядом травили тараканов». Пять детей попали в реанимацию после обеда в Чикене
Их осмотрели педиатр и реаниматолог (подробнее...)
«Пять детей в реанимации». В Березниках 10 посетителей кафе отравились газом, которым морили тараканов
Насекомых травили в соседней столовке (подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU