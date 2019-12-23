Первыми новые трамваи в Перми протестировали ветераны трамвайного депо

СЕГОДНЯ 18:37 2019-12-23T18:37:11+03:00

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Новые трамваи поступили в Пермь 15 декабря. Это трехсекционный вагон «Лев» вместимостью 250 человек и односекционный трамвай «Львенок» вместимостью 110 человек. Они были приобретены за счет средств краевого и городского бюджетов. Вагоны являются муниципальной собственностью и переданы для эксплуатации в МУП «Пермгорэлектротранс». Еще 7 новых односекционных трамваев должно поступить в Пермь в 2020 году.

23 декабря состоялась презентация трамвайного вагона «Лев». В ней приняли участие губернатор Пермского края Максим Решетников, глава Перми Дмитрий Самойлов, президент компании ООО «ПК Транспортные системы» Феликс Винокур. Одними из первых новый подвижной состав оценили ветераны трамвайного депо Перми. По их словам, такую технику в годы их работы они даже не представляли.

В новых вагонах установлено все необходимое оборудование: навигатор, информационные табло, система учета пассажиропотока и кондиционирования воздуха. Также вагоны обладают запасом автономного хода. В вагонах предусмотрено интерактивное управление, наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации. Вагоны полностью низкопольные и подходят для перевозки маломобильных категорий пассажиров. Доступность общественного транспорта в приоритете краевых и городских властей. Так, новые автобусы, закупленные ранее для Перми, также имеют 100% низкий пол.

- Сейчас нам важно ускорить программу ремонта путей, потому что даже на таком современном трамвае разница новых и старых путей ощутима. Помимо этого, сразу видно, что нужно больше внимания уделить остановкам – хоть трамвай и низкопольный, но перепады на остановочных комплексах разные, людям неудобно, – отметил Максим Решетников.

- В рамках внедрения новой транспортной модели трамвай обозначен как приоритетный вид общественного транспорта для нашего города. Одно из главных его преимуществ – высокий уровень экологической безопасности. Мы серьезно вкладываемся в развитие трамвайной инфраструктуры. За последние 5 лет были реконструированы трамвайные пути и контактная сеть на улицах Героев Хасана, Максима Горького, на Северной дамбе, участках улиц Уральская и Крупской. Кроме того, на улице Революции уже идет строительство новых бесшумных трамвайных путей. Строительство новых линий планируется в микрорайоне Парковый и вдоль набережной Камы, – подчеркнул глава Перми Дмитрий Самойлов.

Отметим, что по решению главы Перми проезд в новых трамваях с 23 декабря по 8 января будет бесплатным. А в новогоднюю ночь бесплатный проезд будет на 8 автобусных и 3 трамвайных маршрутах, которые будут курсировать по городу. Подробнее о работе общественного транспорта в новогоднюю ночь будет сообщено дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU