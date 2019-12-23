В Кунгуре родителей обвиняют в истязании пятерых детей

СЕГОДНЯ 18:18 2019-12-23T18:18:19+03:00

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Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Пермскому краю, следователи в Кунгуре завершили предварительное следствие по уголовным делам в отношении 43-летней женщины и 37-летнего мужчины, оба местные жители. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов. Их обвиняют в истязании несовершеннолетних (п.п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ) и в неисполнении обязанностей по воспитанию (ст. 156 УК РФ).

В семье жили пятеро детей от полутора до 11 лет – два сына и три дочери. Как установило следствие, ровно год - с июня прошлого года по июнь нынешнего – мать регулярно била детей, жестоко с ними обращалась, причиняла им физические и психические страдания.

Дети жили в антисанитарных условиях, у них не было достаточно продуктов питания и одежды.

Такие же преступления совершал и отец. Один из мальчиков, которому 11 лет, приходится ему пасынком.

Детей забрали в социальные учреждения, обвиняемых ограничили в родительских правах.

Уголовные дела направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU