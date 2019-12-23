2019-12-23T17:14:40+03:00
Общество

Пермяки смогут проехать на новых трамваях «Лев» и «Львенок» бесплатно

Они уже вышли на маршруты
Екатерина ГАСПЕР
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Фото: администрация Пермского краяФото: администрация Пермского края
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По пермским улицам начали ходить новые современные трамваи «Лев» и «Львенок». «Лев» - самый большой из них, он состоит их трех вагонов и вмещает 380 пассажиров.

Трамваи низкопольные, в них удобно заходить пенсионерам, мамам с колясками и инвалидам. Внутри есть площадка, где можно поставить велосипед или детскую коляску, информационные экраны, камеры видеонаблюдения, USB-разъемы для зарядки телефонов.

- Я работала водителем на Кировских моторных трамваях с 1972 по 2005 годы, в них было очень холодно, - рассказала ветеран «Пермгорэлектротранс» Вера Демакова. – Мы сидели в кабине в валенках и варежках и все равно мерзли, обогревателей не было. Потом появились нормальные тормоза и две фары – стало светлее. С новыми трамваями их, конечно, не сравнить.

По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, в Пермь приедут еще восемь односекционных трамваев «Львенок», которые будут ходить по всем городским маршрутам. С сегодняшнего дня и до 9 января новые трамваи будут курсировать по городу бесплатно.

Ранее сообщалось, что трехсекционный трамвай «Лев» пойдет по маршруту № 11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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