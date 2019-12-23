Депутат Госдумы от Пермского края сложит с себя полномочия
Об этом Алексей Бурнашов сообщил в соцсетях
Фото с официального сайта Госдумы
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23 декабря в своем аккаунте в Facebook депутат от Пермского края Алексей Бурнашов сделал важное заявление.
- С большим сожалением вынужден сообщить,что в ближайшее время я сложу с себя полномочия депутата Государственной Думы! - написал он. - Я искренне прошу прощения у своих избирателей,друзей,что подвел вас!
Справка:
Алексей Бурнашов - член фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.
ИСТОЧНИК KP.RU