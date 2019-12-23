На новогодних маршрутах в Перми появятся зоны обогрева

СЕГОДНЯ 15:16 2019-12-23T15:16:15+03:00

Там можно будет погреться, сходить в туалет, выпить горячего чая Фото: Василий Вахрин

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Чтобы пермяки не замерзли, гуляя по новогоднему городу, на новогодних маршрутах установят специальные зоны обогрева. На трех маршрутах появятся 13 таких зон.

Места, где можно погреться, сходить в туалет, выпить горячего чая, начнут работать с 30 декабря и до 1 февраля. В центре Перми установят 6 зон обогрева. В Мотовилихинском районе появятся 5 таких зон, а в Кировском - 2 зоны.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми открылся "Ледовый сезон". В этом сезоне пермяки могут бесплатно покататься на 8 городских катках

ИСТОЧНИК KP.RU