В Перми женщина сдала сына в реабилитационный центр из-за прогулов в школе

СЕГОДНЯ 15:02 2019-12-23T18:02:14+03:00

Светлана Денисова, узнав о социально опасном положении, в котором находится ребенок, обратилась в комиссию по делам несовершеннолетних Фото: Василий Вахрин

Мальчик занимался с психологом, но тот не смог изменить поведение подростка

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Жительница Орджоникидзевского района обратилась к уполномоченному по правам ребенка в Перми с просьбой пристроить сына в реабилитационный центр.

По словам матери, мальчик постоянно прогуливает школу и употребляет алкоголь. С восьмиклассником занимался психолог, но поведение школьника не изменилось.

Светлана Денисова, узнав о социально опасном положении, в котором находится ребенок, обратилась в комиссию по делам несовершеннолетних, чтобы семье мальчика помогли.

После вмешательства уполномоченного мальчика поместили в центр реабилитации несовершеннолетних для проведения с ним реабилитационной работы.

ИСТОЧНИК KP.RU