В Перми женщина сдала сына в реабилитационный центр из-за прогулов в школе
Жительница Орджоникидзевского района обратилась к уполномоченному по правам ребенка в Перми с просьбой пристроить сына в реабилитационный центр.
По словам матери, мальчик постоянно прогуливает школу и употребляет алкоголь. С восьмиклассником занимался психолог, но поведение школьника не изменилось.
Светлана Денисова, узнав о социально опасном положении, в котором находится ребенок, обратилась в комиссию по делам несовершеннолетних, чтобы семье мальчика помогли.
После вмешательства уполномоченного мальчика поместили в центр реабилитации несовершеннолетних для проведения с ним реабилитационной работы.
ИСТОЧНИК KP.RU