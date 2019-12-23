2019-12-23T14:47:52+03:00
Общество

Пермские УК и ТСЖ получили штрафы в размере 1,5 миллиона рублей

С сентября выявили около 15 тысяч нарушений в сфере благоустройств
Лилия Абибулаева
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Основная часть нарушений относится к деятельности хозяйствующих субъектов – это содержание территорий, очистка и установка урнОсновная часть нарушений относится к деятельности хозяйствующих субъектов – это содержание территорий, очистка и установка урнФото: Василий Вахрин
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Административно-техническая инспекция контролирует деятельность УК и ТСЖ. В результате проверок с сентября сотрудники ведомства выявили 15 нарушений в деятельности компаний. Основная часть нарушений относится к деятельности хозяйствующих субъектов – это содержание территорий, очистка и установка урн. Зимой инспекторы в первую очередь обращают внимание на содержание территории в части уборки от снега и льда.

Также инспекция борется с расклейкой объявлений на улицах города. Около 800 правонарушителей обратились в инспекцию с просьбой удалить номер из базы автодозвона, при этом они должны предоставить доказательства, что нарушение устранено.

Таким образом сотрудники инспекции за 15 тысяч нарушений выписали штрафов на 1,5 миллиона рублей. Однако чуть больше половины нарушений уже устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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