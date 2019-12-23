2019-12-23T13:53:08+03:00
Происшествия

Количество пострадавших при столкновении автобусов в Перми увеличилось

Их отправили в больницу
Лилия Абибулаева
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Ранее сообщалось о 4Ранее сообщалось о 4Фото: Василий Вахрин
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В Кировском районе Перми днем в понедельник, 23 декабря, столкнулись два автобуса с пассажирами. ДТП произошло на улице Светлогорской. На место выехали сотрудники ГИБДД, «скорой помощи» и ГУ МЧС.

В краевом минздраве сообщили, что количество пострадавших увеличилось. Ранее сообщалось о 4 пострадавших.

- В аварии пострадали 6 человек. Всех отправили в больницу. Они находятся в состоянии средней степени тяжести, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье столкнулись микроавтобус и грузовик, пострадали 6 человек. В результате аварии, по предварительным данным, пострадали шесть человек. Они получили травмы различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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