МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается сильный снегопад и гололед
Порывы ветра могут достигать 11 м/с
Из-за неблагоприятных погодных явлений возможны обрывы электропередач, пробки на дорогах, повысится риск ДТПФото: Василий Вахрин
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В ближайшие несколько дней на Пермский край обрушится сильнейший снегопад. Осадки прекратятся только к концу недели.
Температура воздуха при этом будет держаться на отметке -2,-7 градусов ночью и от 0 до -5 - днем.
В ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждают о сильном гололеде и ледяном дожде и порывистом ветре до 11 м/с. Из-за неблагоприятных погодных явлений возможны обрывы электропередач, пробки на дорогах, повысится риск ДТП.
Снегоуборочная техника будет работать на улицах Перми круглосуточно. Ночью количество единиц техники будет увеличено.
ИСТОЧНИК KP.RU