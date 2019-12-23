МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается сильный снегопад и гололед

СЕГОДНЯ 13:45 2019-12-23T13:45:37+03:00

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В ближайшие несколько дней на Пермский край обрушится сильнейший снегопад. Осадки прекратятся только к концу недели.

Температура воздуха при этом будет держаться на отметке -2,-7 градусов ночью и от 0 до -5 - днем.

В ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждают о сильном гололеде и ледяном дожде и порывистом ветре до 11 м/с. Из-за неблагоприятных погодных явлений возможны обрывы электропередач, пробки на дорогах, повысится риск ДТП.

Снегоуборочная техника будет работать на улицах Перми круглосуточно. Ночью количество единиц техники будет увеличено.

ИСТОЧНИК KP.RU