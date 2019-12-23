«Азот» - победитель национального конкурса «Серебряные нити-2019»

СЕГОДНЯ 13:36 2019-12-23T13:36:26+03:00

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Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» стал победителем в 4-х номинациях национального конкурса корпоративных медиа «Серебряные нити-2019». Церемония награждения прошла 13 декабря в Москве в рамках Национальной PR-конференции. Всего в конкурсе корпоративных медиа приняли участие около 100 проектов различного формата из России и стран СНГ.

«Азот-ТВ» был награжден Дипломом 1 степени в номинации «Лучшее корпоративное телевидение». Проект «Орел и Сашка», созданный совместно с телекомпанией «ТНТ-Березники», получил серебро в номинации «Лучшее корпоративное видео». 2 место занял филиал «Азот» в номинации «Лучший корпоративный «event-проект» за организацию и проведение масштабного фестиваля «ХИМФЕСТ», в рамках которого был установлен рекорд России на самую большую таблицу Д.И.Менделеева.

Особенной наградой стало 3 место в главной номинации Национального конкурса – «Компания-лидер: лучшая система корпоративных медийных коммуникаций», где состязались такие «акулы», как Газпром, Росатом, Сибур и т.д. Компетентное жюри отметило работу пресс-службы филиала «Азот» как одну из самых ярких и творческих.

Добавим, в ноябре филиал «Азот» стал обладателем Диплома II степени в номинации «Лучшее внутрикорпоративное ТВ» конкурса корпоративных СМИ «Медиа Лидер 2019» в Москве.

Екатерина Вознесенская, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по связям с общественностью:

- 2019 год стал для нашей пресс-службы годом побед. Наши проекты и работа в целом высоко оценены сразу в нескольких престижных медиа-конкурсах страны. Такое внимание даёт не только дополнительный стимул развиваться и дальше, но и повышает ответственность. Конечно, у нас уже есть творческие идеи на 2020 год. Мы представляем корпоративные СМИ. Нашими главными героями, спикерами, экспертами являются азотчики. И наши победы – это общие достижения филиала «Азот».