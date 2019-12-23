В пермской больнице произошло возгорание
ЧП произошло 23 декабря в 11:04. В хирургическом отделении стационара больницы в Индустриальном районе произошло короткое замыкание.
На место выехали сотрудники ГУ МЧС по Пермскому краю.
-На вызов реагировали 88 человек и 22 единицы техники, в том числе от МЧС России – 64 человека и 15 единиц техники, - сообщили в ведомстве.
Персонал больницы эвакуировал 98 человек. Сейчас все больные вернулись в палаты. По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства СП.
Предварительно - произошло короткое замыкание электропроводки в кабинете заведующей без последующего горения
ИСТОЧНИК KP.RU