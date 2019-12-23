В Перми закрыли опасный для жизни и здоровья детский сад

СЕГОДНЯ 12:35 2019-12-23T12:35:26+03:00

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В Перми закрыли частный детский сад «Крошки-Ладошки». В заведении управление Роспотребнадзора провело там проверку и выявило множество нарушений.

В результате проверки было выявлено больше 20 нарушений санитарных правил и гигиенических нормативов: отсутствие условий для просушивания детской верхней одежды и обуви, использование пластмассовой столовой посуды для детей, совместное мытье посуды для персонала и для детей, отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность приобретаемых пищевых продуктов, также в детском центре нет отдельного помещения для изоляции заболевших детей.

Суд признал детский садик опасным для жизни и здоровья детей. Входные двери детского сада опечатаны на 40 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU