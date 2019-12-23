В Прикамье осудили мужчину за сбыт наркотиков
В Чайковском вынесли приговор 38-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в распространении наркотиков.
Полицейские доказали три факта сбыта. Его задержали в июле текущего года в его собственной машине. При нем обнаружили конверт, ГД был светлый порошок. Подобные свертки нашли и в машине задержанного. Всего у жителя Чайковского нашли 0,676 граммов вещества синтетического происхождения.
Наркотики мужчина продавал, а деньги тратил на личные цели.
Суд приговорил виновного к шести годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU