2019-12-23T11:54:25+03:00
Происшествия

В Прикамье осудили мужчину за сбыт наркотиков

Его признали виновным в трех фактах
Лилия Абибулаева
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Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режимаОтбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режимаФото: Василий Вахрин
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В Чайковском вынесли приговор 38-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в распространении наркотиков.

Полицейские доказали три факта сбыта. Его задержали в июле текущего года в его собственной машине. При нем обнаружили конверт, ГД был светлый порошок. Подобные свертки нашли и в машине задержанного. Всего у жителя Чайковского нашли 0,676 граммов вещества синтетического происхождения.

Наркотики мужчина продавал, а деньги тратил на личные цели.

Суд приговорил виновного к шести годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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