За прошедшую неделю на дорогах Перми пострадали 26 человек

СЕГОДНЯ 11:44 2019-12-23T11:44:56+03:00

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В Перми за неделю с 16 по 22 декабря произошло 19 аварий с пострадавшими. В ГИБДД по Перми сообщили, что 26 человек, среди которых 7 несовершеннолетних, получили травмы. Одни человек в ДТП погиб.

Сотрудники Госавтоинспекции пресекли 3344 нарушения. Больше всего правила дорожного движения нарушали пешеходы - 416 случаев. 407 нарушений допустили автомобилисты, не предоставив преимущества пешеходам. Также инспекторы ГИБДД остановили 56 пьяных водителей, а 294 нарушения допустили водители автобусов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми при столкновении двух автобусов пострадали 4 человека. В Кировском районе Перми произошло ДТП, в результате которого пострадали 4 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU