В Перми при столкновении двух автобусов пострадали 4 человека
В Кировском районе Перми произошло ДТП, в результате которого пострадали 4 человека.
Об аварии сообщили очевидцы ЧП. В пресс-службе «скорой помощи» подтвердили факт ДТП.
- Вызов поступил в 12.39. В районе Светлогорской, 22 столкнулись два автобуса, 64 и 15 маршрутов. По предварительной информации, пострадали 4 человека, на месте работает 4 бригады «скорой помощи», - сообщили в ведомстве.
Из-за ДТП образовалась огромная пробка.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми микроавтобус сбил ребенка. Это произошло на улице Юрша в Мотовилихе. Мальчика отправили в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU