2019-12-23T11:28:53+03:00
Происшествия

В Перми при столкновении двух автобусов пострадали 4 человека

На месте работают 4 бригады «скорой помощи»
Лилия Абибулаева
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Об аварии сообщили очевидцы ЧПОб аварии сообщили очевидцы ЧПФото: Василий Вахрин
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В Кировском районе Перми произошло ДТП, в результате которого пострадали 4 человека.

Об аварии сообщили очевидцы ЧП. В пресс-службе «скорой помощи» подтвердили факт ДТП.

- Вызов поступил в 12.39. В районе Светлогорской, 22 столкнулись два автобуса, 64 и 15 маршрутов. По предварительной информации, пострадали 4 человека, на месте работает 4 бригады «скорой помощи», - сообщили в ведомстве.

Из-за ДТП образовалась огромная пробка.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми микроавтобус сбил ребенка. Это произошло на улице Юрша в Мотовилихе. Мальчика отправили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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