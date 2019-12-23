"Он просто гнил заживо". Волонтеры спасают кота, которого изрезали неизвестные

СЕГОДНЯ 10:58 2019-12-23T10:58:38+03:00

Барни находится в пермском приюте, и ему нужна помощь в оплате лечения

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В Перми неизвестные порезали кота. За его жизнь ведут борьбу волонтеры приюта "Матроскин".

- Кому могло прийти в голову так его изрезать? Раны были очень глубокие, без лечения Барни начал гнить изнутри... Малыш был любимцем всего двора, все время мурчал при виде людей, встречал всех с работы и провожал детей в школу! Кто мог его обидеть? - пишут волонтеры пермского приюта "Матроскин".

Недавно Барни зашел в подъезд двора, где он жил. Бедняга был весь в крови, на теле - огромные резаные раны. Он был уже в критическом состоянии и гнил заживо.

- К Барни страшно прикасаться, не него невозможно смотреть без слез, - говорят волонетры приюта. - Сейчас мы ставим ему обезболивающие, антибиотики и другие необходимые препараты для поддержания его состояния.

На оплату операции и дальнейшего лечения котика требуется семь тысяч рублей. Если вдруг вы можете помочь Барни, вся информация есть по ссылке в группе приюта "ВКонтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU